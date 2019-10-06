До неё можно добраться двумя способами.

На Урале обнаружили огромную копию пирамиды Хеопса. О находке рассказали туристы из клуба экспедиций "Дикий Север", пишет "Екатеринбург online".

Гора, напоминающая знаменитую египетскую пирамиду, обнаружена на Приполярном Урале - в Народо-Итьинском кряже в Ханты-Мансийском автономном округе. По словам руководителя клуба Евгения Свитова, её обнаружили, когда готовились к вертолетной заброске одной из групп. Её можно разглядеть на фотографиях со спутника.

Свитов отмечает, что гора полностью повторяет формы пирамиды Хеопса — только та в два раза больше по размерам.

Высота пирамиды — 774 метра, длина каждой ее грани — практически километр. Грани расположены четко по сторонам света, будто по нивелиру. Евгений Свитов, руководитель клуба экспедиций "Дикий Север"

Он отмечает, что до горы можно добраться двумя способами - пешком 400 километров вдоль хребта или на вертолёте.

Летом к горе отправят экспедицию "Русского географического общества".

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