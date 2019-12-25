Огромная гора старых покрышек выросла в Приморском районе Петербурга

Виновника несанкционированной свалки еще не установили.

Жители Приморского района Петербурга 29 апреля обнаружили неприятную соседку: на улице Маршала Новикова разрослась несанкционированная свалка отслуживших автомобильных покрышек. Об этом петербуржцы рассказали в соцсетях.

На фотографиях заметно, что куча старой резины высится не в одном месте, а расползлась по территории: мелкие свалки из колес, обломков стройматериалов и простого мусора сопровождают небольшую асфальтированную дорогу по обеим сторонам. Виновника мусорных гор еще не установили. В комментариях пользователи предположили, что в рощицу свозят колеса из недобросовестных шиномонтажек, которые принимают покрышки на утилизацию.

Ранее мы рассказывали, что в поселке Лужского района устроили мусорный полигон рядом с засеянным полем.

Фото: Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"