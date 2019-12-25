Рогозин рассказал о новой ракете на замену "Союзу-2"

Глава "Роскосмоса" анонсировал создание ракеты, превосходящей Falcon 9.

"Роскосмос" планирует создать ракету-носитель "Союз-СПГ" с многоразовой первой ступенью. Об этом в интервью "РИА Новостям" заявил глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Эксперт уточнил, что по расчетному количеству запусков объект будет превосходить ракету-носитель Falcon 9 от американской компании SpaceX Илона Маска.

На замену "Союзу-2" мы делаем ракету на метане. Она будет изначально создаваться как многоразовый ракетно-космический комплекс. Не "полумногоразовый", как у SpaceX, а многоразовый Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

По словам специалиста, новая российская ракета будет способна отправляться в космос до 100 полетов. Носитель Falcon 9 от SpaceX рассчитан на 10 запусков. Рогозин добавил, что сотрудники предприятий "Роскосмоса" наблюдают за успехами американских коллег, но не повторяют их, а пытаются превзойти иностранцев.

"Протон-М" со второй попытки отправилась в самый продолжительный полет.