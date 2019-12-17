Впервые SpaceX. запустила в космос спутники с закрылками от солнечного света.

Американская Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с группой интернет-спутников Starlink. Об этом сообщили официальные представители компании Илона Маска SpaceX. Они вели прямую трансляцию запуска ракеты с космодрома на мысе Канаверал. В космос Falcon 9 полетела в 21:25 часов вечера 3 июня по времени восточного побережья США (в 4:25 утра 4 июня по московскому времени).

После старта ракета совершила вертикальную посадку на баржу в Атлантическом океане. Для данной первой ступени сегодняшний старт стал пятым. Первый полет произошел в 2018 году. Затем ракета-носитель совершила запуск коммерческих спутников в 2018 и дважды - в 2019 году.

В компании рассказали, что впервые запустили спутники, которые оборудованы специальными закрылками. Это обновление позволит защитить аппараты на орбите от солнечных лучей.

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Видео: Youtube/ SpaceX