Новый пуск Crew Dragon с астронавтами назначен на 31 октября

В состав экипажа вошли три американца и японец.

Новый пуск Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами до Международной космической станции назначен на 31 октября. Об этом заявили представители Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства. В NASA уточнили, что пуск ракеты-носителя запланирован в 02:40 часов по времени Восточного побережья (09:40 утра по московскому времени) с мыса Канаверал.

Дата выбрана так, чтобы не помешать планам "Роскосмоса" по закуску на МКС корабля "Союз МС-17", который намечен на 14 октября. В этот день на орбиту Земли отправятся космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американский астронавт Кэтлин Рубинс. Известно, что 22 октября на Землю вернется экипаж корабля "Союз МС-16" с Анатолием Иванишиным, Иваном Вагнером и американцем Крисом Кэссиди.

Согласно данным NASA, экипаж Crew-1 будет состоять из Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шэннона Уокера. В списке есть еще один астронавт Соити Ногути. Он представляет Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

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