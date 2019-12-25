Российские ПВО С-400 и С-300 доработают

“Триумф” и “Фаворит” получат новые возможности стрельбы.

Российские системы противовоздушной обороны С-400 и С-300 доработают. Об этом рассказали журналисты "Известий" со ссылкой на Минобороны РФ. После обновления пусковые установки "Триумф" и "Фаворит" получат возможность одновременно ликвидировать цели как сверхдальнобойными ракетами, так и ближнего действия. Выбор оружия будет производиться в соответствии с тактическими задачами.

Такая система нужна, чтобы не тратить дорогостоящие боеприпасы на менее важные цели Айтеч Бижев, экс-заместитель главнокомандующего Военно-воздушных сил по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ

Напомним, что в октябре 2020 года американский The National Interest сообщил о том, что Великобритания научилась "Блокировке" работы российских ЗРК С-400. Королевские ВВС увеличили количество кораблей патрулирования около российских границ.

В США опасаются поставок C-400 в Иран после снятия эмбарго.

Фото: Минобороны России