Беспилотники будут произведены на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова.

Источник сообщил о строительстве еще трех тяжелых беспилотников "Охотник". Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал представитель оборонно-промышленного комплекса. По данным источника агентства, опытные образцы боевого дрона будут изготовлены на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова.

НАЗ ведет строительство еще трех опытных образцов БПЛА С-70 — второго, третьего и четвертого. По плану они должны быть последовательно подключены к летным испытаниям в течение 2022-2023 годов источник агентства

Эксперт не стал уточнять степень готовности сборки каждого из образцов. Он объяснил, что в конструкцию второго аппарата будут внесены обновления. В частности, изменения второго опытного образца коснутся радиоэлектронного оборудования на борту, а также деталей планера. Необходимость в изменениях выявлена по опыту эксплуатации первого "Охотника". Его летные испытания ведутся с августа 2019 года. Третий и четвертый беспилотник будут соответствовать серийной версии БПЛА.

Озвучены данные о "Гром-Э" для ударного БПЛА "Охотник".

Фото: Минобороны России