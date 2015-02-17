Более 1,1 млн жителей Петербурга полностью привиты от коронавируса

Теперь в статистике фиксируют и привившихся "Спутником Лайт".

По данным на вечер субботы, 7 августа, в Петербурге полный цикл вакцинации от коронавируса прошли более 1,1 млн человек. Как сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению, первый компонент вакцин получили 1 366 738 человек, оба – 1 129 738 человек.

За пятницу, 6 августа, в городе первично привито 7 448 человек, вторично - 23 767. Отдельно отмечается, что в это число включено однократное введение за сутки вакцины "Спутник Лайт" в количестве 5 778 штук. Итого – за сутки вместе с повторной вакцинацией (219 доз) выполнено 31 434 инъекции, отмечают в комздраве.

Записаться на прививку можно по телефону "122", на портале Горздрав, портале Госуслуг, через колл-центры поликлиники. Где-то запись не требуется, например, в шатрах вакцинации на улице. Один из таких открыт у станции метро "Приморская". В другом шатре – у парка 300-летия города – есть препарат "Спутник Лайт". Новый прививочный пункт открылся в ТК "Академ-парк", там для горожан не требуется предварительная запись на вакцинацию.

Фото: Piter.tv