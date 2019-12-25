В шатре для вакцинации в парке 300-летия появился "Спутник Лайт"

За первую неделю работы шатра в нем привилось порядка 300 человек.

В шатре для вакцинации от коронавируса, расположенном в парке 300-летия, появился препарат "Спутник Лайт". Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе администрации Приморского района Петербурга.

Ранее эпидемиолог рассказала, что "Спутник Лайт" – однокомпонентная вакцина. По ее словам, препарат больше подходит для переболевших горожан. Медик не рекомендует препарат петербуржцам, которые ещё не переболели коронавирусной инфекцией.

Первый в Петербурге шатер начал работать 27 июля. Он располагается справа от центрального входа в парк, его можно заметить по сине-бирюзовой расцветке. Любой желающий сможет вакцинироваться с 13:00 до 19:00. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

По данным на 31 июля, в Петербурге 1108 человек привиты препаратом "Спутник Лайт". Однокомпонентная вакцина поступила в 109 пунктов вакцинации в разных районах города.

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