Жители Васильевского острова пытаются сохранить созданный ими уютный сквер

Летом петербуржцы самостоятельно обустроили место для отдыха, однако сложности возникли из-за несогласованности действий с властями.

Жители Васильевского острова своими силами благоустроили сквер у дома 35 на 10 линии В.О. Активисты убрали территорию, установили скамейки, уличное освещение и баскетбольное кольцо. Петербуржцы планировали создать пространство, где соседям будет комфортно гулять, работать и общаться.

У нас сформировалась группа. На протяжении четырех дней мы занимались первичной очисткой и подготовкой, придумали скамеечки из палет, за считанные дни мы привели это в такой вид, который сейчас сквер имеет. Андрей Выгонный, местный житель.

Однако работы на территории ЗНОП (зелёное насаждение общего пользования) не были согласованы с Комитетом по благоустройству. В Комитете заявили, что принято решение демонтировать новые объекты из-за жалоб местных жителей.





Один из участников нашего чата проходил мимо и увидел, что тут уже стоит грузовая машина от подрядчиков – садово-паркового хозяйства "Василеостровец", туда грузят лавочки. Люди сбежались из близлежащих домов, когда увидели такое непотребство, это удалось остановить. Олег Науменко, местный житель.

Активисты хотят сохранить благоустройство сквера и собирают подписи для Главного управления садово-паркового хозяйства.

Ранее мы рассказывали, как жители дома на Большой Пушкарской спасают ценное плиточное покрытие.

Фото, видео: Piter.tv