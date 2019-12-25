Коммунальщики разрушили сквер на Васильевском острове, созданный местными жителями

Специалисты пытались вывезти скамейки.

Этим летом инициативная группа жителей Васильевского острова обустроила дворовую территорию у дома №35 на 10-й линии. Вместо большого количества мусора и битого стекла там появились скамейки, столики и помост для йоги.

Однако благоустройство понравилось далеко не всем. В среду, 11 августа, сотрудники садово-паркового хозяйства "Василеостровец" планировали вывезти из сквера скамейки. Об этом сообщила местная жительница Нина в группе "От Стрелки до Гавани" в Facebook.

У нас в сквере на 10 линии, где соседи уже месяц убирали, вывозили 50 мешков мусора и битого стекла, поставили скамеечки и повесили гирлянды, вдруг пришел спх Василеостровец и решил все вывезти. Нина Костенко, местная жительница

На протяжении нескольких лет местные жители находили во дворе шприцы, битое стекло и мусор. По ее мнению, до благоустройства во двор никто не наведывался.

Как только началась живая жизнь, ее сразу решили закатать в асфальт. Нина Костенко, местная жительница

Петербуржцам удалось остановить специалистов, и отвоевать скамейки. На сторону жильцов встали также управляющие компании соседних домов, которые решили поучаствовать в беседе.

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Фото: Facebook / От Стрелки до Гавани