"Плитка может служить 300-400 лет": жители дома на Большой Пушкарской спасают ценное покрытие

Плитка начала XX века изготовлена на фабрике Villeroy&Boch в городе Мерциг, место создания указано на каждом клейме.

Жители дома №5 на Большой Пушкарской улице пытаются спасти дореволюционную немецкую плитку от демонтажа. В парадной проходил косметической ремонт, по словам жителей, работники ЖКС решили заодно поменять плиточное покрытие. Однако собственники квартир были категорически против, так как необходимости в капитальном ремонте пола не было.

Мы пришли, остановили рабочих, пытались с ними договориться. И рабочие убежали. После мы написали заявление в 18 отделе полиции на незаконный демонтаж. А в понедельник рабочие снова вернулись, и также соседи остановили их собственными силами. Ольга Квашнина, жительница дома №5 на Большой Пушкарской улице

Жители хотели выяснить, почему плитку меняют без их согласия, однако управляющая компания не ответила на обращения. Плитка начала XX века изготовлена на фабрике Villeroy&Boch в городе Мерциг, место создания указано на каждом клейме.

Такая плитка называется метлахской от названия другого города, в котором находилось производство Villeroy&Boch. Она очень износостойкая, то есть краска пропитана на всю толщину плитки – даже если верхний слой стирается, то цвет или рисунок не вымываются, и плитка может служить несколько столетий: 300-400 лет. Ника Артемьева, активистка фонда "Внимание"

Сейчас перед жителями стоит задача – защитить оставшееся покрытие и не допустить дальнейших разрушений. Из-за строительных работ на полу образовались аварийные участки, которые нужно реставрировать.

Ранее Piter TV сообщили о том, что работы по демонтажу плитки в доме на Большой Пушкарской приостановлены.

Видео, фото: Piter TV