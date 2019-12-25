Работы по демонтажу напольной плитки в доме на Большой Пушкарской приостановили

Мнение жителей все же согласились учесть.

Демонтаж декоративной напольной плитки в доме №5 на Большой Пушкарской приостановили. Об этом Piter.TV узнал в пресс-службе администрации Петроградского района.

ЖКС №2 Петроградского района хотела заменить плитку начала XX века на современный современный керамогранит в рамках текущего ремонта парадной. Жильцы дома просят не уничтожать покрытие, а восстановить утраченные фрагменты. Несмотря на просьбы петербуржцев, часть пола уже успели разобрать. По словам очевидец, работы шли четыре дня. После сообщений в соцсетях в ЖКС, похоже, все-таки решили пойти на контакт.

Вместе с тем, в настоящее время работы приостановлены. ЖКС 2 согласовывает с жителями дальнейшие действия по замене или восстановлению напольного покрытия. пресс-служба администрации Петроградского района.

Плитка была изготовлена в немецком городе Мерциг.

Фото: ВКонтакте / ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение