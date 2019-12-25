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Коммунальщики разобрали историческую плитку в доме на Большой Пушкарской улице
Сегодня, 20:12
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Коммунальщики разобрали историческую плитку в доме на Большой Пушкарской улице

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Специалисты ушли после возмущения соседей, после вернулись уже с цементом. 

В Петроградском районе сотрудники коммунальных служб разобрали историческую плитку в доме №5 по Большой Пушкарской улице, после заделали пол цементом. Об этом местные жители рассказали в социальных сетях. 

На днях коммунальщики начали снимать плитку, которая сохранилась в бывшем доходном доме 1901 года постройки. Однако соседям не понравилось появление сотрудников. Специалисты ушли после возмущения соседей, после вернулись уже с цементом. 

По словам соседей, те места, где покрытие сняли, они залили строительной смесью, участок не перегородили, и теперь там "ни пройти ни проехать".

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Ранее стало известно, что найденное на улице Марата старое булыжное мощение сохранят.

Фото: ВКонтакте / Новости Санкт-Петербург |Онлайн|Афиша|События

Теги: доходный дом, коммунальщики, плитка
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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