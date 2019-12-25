Коммунальщики разобрали историческую плитку в доме на Большой Пушкарской улице

Специалисты ушли после возмущения соседей, после вернулись уже с цементом.

В Петроградском районе сотрудники коммунальных служб разобрали историческую плитку в доме №5 по Большой Пушкарской улице, после заделали пол цементом. Об этом местные жители рассказали в социальных сетях.

На днях коммунальщики начали снимать плитку, которая сохранилась в бывшем доходном доме 1901 года постройки. Однако соседям не понравилось появление сотрудников. Специалисты ушли после возмущения соседей, после вернулись уже с цементом.

По словам соседей, те места, где покрытие сняли, они залили строительной смесью, участок не перегородили, и теперь там "ни пройти ни проехать". автор поста

Ранее стало известно, что найденное на улице Марата старое булыжное мощение сохранят.

Фото: ВКонтакте / Новости Санкт-Петербург |Онлайн|Афиша|События