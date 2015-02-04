Найденное на улице Марата старое булыжное мощение сохранят

Власти города намерены привести участок в порядок.

В начале августа во дворе дома №46 по улице Марата во время работ по благоустройству петербуржцы обнаружили крупный цельный участок дореволюционного мощения, который будет сохранен. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал заместитель председателя совета Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александр Кононов.

По его словам, такое решение приняли местные жители, депутаты Владимирского муниципального округа и руководство петербургского ВООПИиК. В настоящее время власти города подготавливают проект, чтобы привести участок в порядок.

Главное – провести работы по водоотведению, ведь историческая брусчатка на 35-40 сантиметров ниже современного покрытия в этом дворе, и если не продумать водоотведение, то здесь после дождя будет просто бассейн. Александр Кононов, заместитель председателя совета Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК)

Также во дворе укрепят фундамент 15-17-го домов по Коломенской улицы, к которым прилегает мощение. Работы планируют завершить до начала декабря. Глава МО "Владимирский округ" Денис Тихоненко рассказал порталу "Закс.ру", что участок приведут в порядок за счет благотворительных фондов.

Также жители Петроградки борются за сохранение исторической брусчатки.

Фото: Анна Капитонова