Жители Петроградки борются за сохранение исторической брусчатки

На Петрозаводской улице во время работ по укладке плитки обнаружили историческое мощение.

В Петроградском районе во время укладки плитки обнаружили историческую брусчатку. Активисты вручную расчистили пятиметровый участок булыжного мощения на Петрозаводской улице, 18. Жители опасаются, что случайно найденную дореволюционную брусчатку не удастся сохранить.

Сохранить ее в таком виде – это достаточно сложно, потому что уже коммуникации переделаны и покрытия. Идеально было бы оставить все, как есть, законсервировать, украсить. В крайнем случае, сделать, как на Римского-Корсакова, там кусочек брусчатки сняли и переложили заново. Инна Дюкова, жительница Петроградского района

Рядом с мощением нашли сохранившиеся кирпичи, на которых указано место производства и имя архитектора. Местные жители обратились в КГИОП для выяснения дальнейшей судьбы исторической брусчатки.

Фото и видео: Piter.TV