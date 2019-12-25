Во дворе на Марата нашли старое булыжное мощение

Градозащитники считают, что теперь методики ведения работ во дворе должны быть пересмотрены.

Крупный цельный участок дореволюционного мощения обнаружили во время работ по благоустройству во дворе на улице Марата, 46. Как стало известно Piter

Как стало известно Piter.TV, работы ведут по заказу МО "Владимирский округ". По проекту, вместо асфальта здесь должна появиться тротуарная плитка. Находкой заинтересовались не только градозащитники, но и муниципальные депутаты.

Градозащитники считают, что теперь методики ведения работ во дворе должны быть пересмотрены.

Также жители Петроградки борются за сохранение исторической брусчатки.

Фото: Анна Капитонова