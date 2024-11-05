Уроженец Тверской области проник в чужую квартиру на Большой Пушкарской, чтобы поспать

Теперь его ждёт суд за разбитую балконную дверь.

Уроженец Тверской области проник в чужую квартиру, чтобы поспать. Теперь его ожидает суд, рассказали в прокуратуре Петроградского района Петербурга.

По версии следствия, ночью 5 июля 2025 года 35-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забравшись на строительные леса, разбил ногой стекло балконной двери и проник в квартиру на втором этаже дома 47, лит. А по улице Большая Пушкарская.

Обвиняемый пояснил, что во время прогулки заблудился, устал и хотел спать. Увидев на доме строительные леса, он залез по ним на второй этаж, где была балконная дверь в квартиру. Хозяйка квартиры проснулась от шума, увидела в комнате незнакомого мужчину и стала звать на помощь.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба) направлено в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу.

