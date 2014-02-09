  1. Главная
В Петербурге мужчина обратился в суд из-за пельменей
Горожанин в 2024 году заказал блюдо в доставке, потратив около 2 тыс. рублей, а оно так и не пришло.

Житель Петербурга, который страдал из-за отсутствия пельменей, обратился в суд. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 4 сентября. 

Мужчина в 2024 году заказал блюдо в доставке, потратив около 2 тыс. рублей. Спустя час пельмени не пришли. Тогда горожанин позвонил в магазин, его попросили подождать еще полчаса. Этого не случилось, и продавец пообещал вернуть сумму в течение 10 дней. Клиент ждал год и обратился в суд. 

Местный житель просит взыскать деньги с продавца, в том числе – неустойку в размере 6,7 тыс. рублей и моральный вред в 10 тыс. рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургский автопарк выплатит 400 тыс. рублей женщине, на которую упала остановка. 

Фото: Piter.TV 

