Петербургский автопарк выплатит 400 тыс. рублей женщине, на которую упала остановка
Организация не предоставила доказательства отсутствия вины.

Красногвардейский районный суд Петербурга взыскал с АО "Автопарк №7 Спецтранс" 400 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу женщины, которая пострадала из-за падения стекла на остановке общественного транспорта на Большеохтинском проспекте. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 4 сентября. 

В январе 2023 года местная жительница получила травмы средней степени тяжести, она обращалась в суд, где просила взыскать с автопарка расходы на лечение в размере около 40 тыс. рублей и компенсацию 500 тыс. рублей. Компания должна была предпринять меры для предотвращения подобных происшествий, сказал суд. 

Организация не предоставила доказательства отсутствия вины. Также взыскана госпошлина 8 тыс. рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что онкобольной жительнице Петербурга вернут 105 тыс. рублей за лекарства благодаря прокуратуре. 

Фото: Piter.TV 

