Онкобольной жительнице Петербурга вернут 105 тыс. рублей за лекарства благодаря прокуратуре

Прокуратура Невского района Петербурга провела проверку исполнения закона в сфере здравоохранения. Об этом рассказали 4 сентября в надзорном ведомстве.

Женщина в возрасте 39 лет страдает онкологическим заболеванием и имеет инвалидность, она нуждается в постоянном приеме жизненно важных лекарств. В аптеке обнаружилось, что рецепты поставлены на отсроченное обслуживание. В итоге горожанка за свой счет приобрела медикаменты на сумму более 105 тыс. рублей.

Прокуратура отреагировала на обращение и направила в суд исковое заявление о взыскании с регионального комитета по здравоохранению средств, затраченных на покупку льготных лекарств. Требования удовлетворены, женщина получит компенсацию.

Фото: Piter.TV