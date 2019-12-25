  1. Главная
Онкобольной жительнице Петербурга вернут 105 тыс. рублей за лекарства благодаря прокуратуре
В аптеке обнаружилось, что рецепты поставлены на отсроченное обслуживание.

Прокуратура Невского района Петербурга провела проверку исполнения закона в сфере здравоохранения. Об этом рассказали 4 сентября в надзорном ведомстве. 

Женщина в возрасте 39 лет страдает онкологическим заболеванием и имеет инвалидность, она нуждается в постоянном приеме жизненно важных лекарств. В аптеке обнаружилось, что рецепты поставлены на отсроченное обслуживание. В итоге горожанка за свой счет приобрела медикаменты на сумму более 105 тыс. рублей. 

Прокуратура отреагировала на обращение и направила в суд исковое заявление о взыскании с регионального комитета по здравоохранению средств, затраченных на покупку льготных лекарств. Требования удовлетворены, женщина получит компенсацию. 

Ранее на Piter.TV: прокуратура Петербурга добивается возмещения более 145 тыс. рублей за лекарства мужчине с онкологией. 

Фото: Piter.TV 

