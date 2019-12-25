  1. Главная
Прокуратура Петербурга добивается возмещения более 145 тыс. рублей за лекарства мужчине с онкологией
Сегодня, 9:26
Горожанин не получил медикамент своевременно, поэтому пришлось покупать его самостоятельно.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства в сфере здравоохранения. Мужчина в возрасте 47 лет страдает онкологическим заболеванием и нуждается в постоянном приеме лекарства, которым должен обеспечиваться в льготном порядке, рассказали 1 сентября в надзорном ведомстве. 

Горожанин не получил медикамент своевременно, поэтому пришлось покупать его самостоятельно. На это было потрачено свыше 147 тыс. рублей. 

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с регионального комитета по здравоохранению средств, затраченных на приобретение лекарства. В настоящее время исковое заявление рассматривают. 

Ранее на Piter.TV: благодаря прокуратуре Петербурга дроп мошенников вернет пенсионеру почти 2 млн рублей. 

Фото: Piter.TV

Теги: онкология, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

