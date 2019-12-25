Прокуратура Петербурга добивается возмещения более 145 тыс. рублей за лекарства мужчине с онкологией

Горожанин не получил медикамент своевременно, поэтому пришлось покупать его самостоятельно.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства в сфере здравоохранения. Мужчина в возрасте 47 лет страдает онкологическим заболеванием и нуждается в постоянном приеме лекарства, которым должен обеспечиваться в льготном порядке, рассказали 1 сентября в надзорном ведомстве.

Горожанин не получил медикамент своевременно, поэтому пришлось покупать его самостоятельно. На это было потрачено свыше 147 тыс. рублей.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с регионального комитета по здравоохранению средств, затраченных на приобретение лекарства. В настоящее время исковое заявление рассматривают.

