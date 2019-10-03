Благодаря прокуратуре Петербурга дроп мошенников вернет пенсионеру почти 2 млн рублей

Деньги поступили 25-летнему дропу из Татарстана.

Прокуратура Невского района Петербурга провела проверку по обращению 69-летнего мужчины с просьбой помочь в судебной защите его прав. В августе прошлого года пенсионер перевел мошенникам 1,5 млн рублей на продиктованный ими счет, сообщили в надзорном ведомстве.

Установлено, что деньги поступили 25-летнему дропу из Татарстана. Прокуратура направила по месту его проживания в Нурлатский районный суд иск о взыскании похищенных средств и процентов за их пользование. Требования удовлетворены, ответчик вернет потерпевшему всю сумму и более 473 тыс. рублей процентов.

