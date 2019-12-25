Прокуратура Петербурга взыскивает с курьера мошенников 700 тыс. рублей пожилой женщины

Женщина поверила аферистам и передала сумму для ее размещения на "безопасный" счет.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку по обращению 74-летней пенсионерки. В ноябре 2024 года ей звонили мошенники, заявляя о том, что кто-то якобы пытается снять деньги с ее счетов. Женщина поверила им и передала 700 тыс. рублей курьеру для размещения накоплений на "безопасный" счет, рассказали 24 июля в надзорном ведомстве.

Личность афериста, который забрал сумму, установлена. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с него ущерба, причиненного преступлением. В настоящее время оно находится на рассмотрении.

Ранее на Piter.TV: дроп из Кемеровской области вернет пожилому петербуржцу 275 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV