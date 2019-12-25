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Прокуратура Петербурга взыскивает с курьера мошенников 700 тыс. рублей пожилой женщины
Сегодня, 14:55
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Прокуратура Петербурга взыскивает с курьера мошенников 700 тыс. рублей пожилой женщины

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Женщина поверила аферистам и передала сумму для ее размещения на "безопасный" счет.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку по обращению 74-летней пенсионерки. В ноябре 2024 года ей звонили мошенники, заявляя о том, что кто-то якобы пытается снять деньги с ее счетов. Женщина поверила им и передала 700 тыс. рублей курьеру для размещения накоплений на "безопасный" счет, рассказали 24 июля в надзорном ведомстве. 

Личность афериста, который забрал сумму, установлена. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с него ущерба, причиненного преступлением. В настоящее время оно находится на рассмотрении. 

Ранее на Piter.TV: дроп из Кемеровской области вернет пожилому петербуржцу 275 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV

Теги: мошенничество, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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