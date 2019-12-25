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Петербурженка обвинила соседа по коммуналке в насилии над её маленькой дочкой
Сегодня, 9:14
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженка обвинила соседа по коммуналке в насилии над её маленькой дочкой

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Мужчина доставлен в отдел полиции.

Житель Петроградской стороны задержан по подозрению в насилии над малолетним ребенком. Об этом рассказали в АН "Оперативное прикрытие".

В полицию обратилась 46-летняя жительница коммунальной квартиры на Большой Пушкарской улице. Она сообщила, что 47-летний сосед летом 2023 года совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её дочери. Год назад девочке было 8 лет.

Мужчина доставлен в отдел полиции. Проверяется поступившая информация.

А 19-летний мигрант подозревается в совращении 15-летней в Парголово.

Фото: Piter.tv

Теги: большая пушкарская улица, дети, насилие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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