Петербурженка обвинила соседа по коммуналке в насилии над её маленькой дочкой

Мужчина доставлен в отдел полиции.

Житель Петроградской стороны задержан по подозрению в насилии над малолетним ребенком. Об этом рассказали в АН "Оперативное прикрытие".

В полицию обратилась 46-летняя жительница коммунальной квартиры на Большой Пушкарской улице. Она сообщила, что 47-летний сосед летом 2023 года совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её дочери. Год назад девочке было 8 лет.

Мужчина доставлен в отдел полиции. Проверяется поступившая информация.

А 19-летний мигрант подозревается в совращении 15-летней в Парголово.

Фото: Piter.tv