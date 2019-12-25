19-летний мигрант подозревается в совращении 15-летней в Парголово

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мигранта подозревают в совращении несовершеннолетней в Парголово. Об этом рассказали в АН "Оперативное прикрытие".

В полицию 21 октября обратилась мать 15-летней девочки. По словам женщины, некий П. в июне 2024 года в квартире на Тихоокеанской улице совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её дочери.

По указанному адресу был задержан 19-летний молодой человек. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Уроженец Средней Азии получил гражданство России в 2021 году по упрощенной схеме.

Ещё одного приезжего из Средней Азии подозревают в педофилии.

Фото: Piter.tv