19-летний мигрант подозревается в совращении 15-летней в Парголово

Мигранта подозревают в совращении несовершеннолетней в Парголово. Об этом рассказали в АН "Оперативное прикрытие".
В полицию 21 октября обратилась мать 15-летней девочки. По словам женщины, некий П. в июне 2024 года в квартире на Тихоокеанской улице совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её дочери.
По указанному адресу был задержан 19-летний молодой человек. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Уроженец Средней Азии получил гражданство России в 2021 году по упрощенной схеме.
Ещё одного приезжего из Средней Азии подозревают в педофилии.
Фото: Piter.tv
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