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19-летний мигрант подозревается в совращении 15-летней в Парголово
Сегодня, 8:47
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

19-летний мигрант подозревается в совращении 15-летней в Парголово

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мигранта подозревают в совращении несовершеннолетней в Парголово. Об этом рассказали в АН "Оперативное прикрытие".

В полицию 21 октября обратилась мать 15-летней девочки. По словам женщины, некий П. в июне 2024 года в квартире на Тихоокеанской улице  совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её дочери.

По указанному адресу был задержан 19-летний молодой человек. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Уроженец Средней Азии получил гражданство России в 2021 году по упрощенной схеме. 

Ещё одного приезжего из Средней Азии подозревают в педофилии.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, насилие, парголово
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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