Для покрытия игровой площадки на набережной реки Охты привезли песок с побережья Черного моря

Концепция благоустройства и зонирование разрабатывалось совместно с жителями.

На набережной реки Охты и Оккервиль от Уткина моста до моста Шаумяна завершились работы по благоустройству. Оно было выполнено по принципу соучаствующего проектирования. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Благоустройство проводилось в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Граждане приняли активное участие в разработке концепции, высказывали свои пожелания.

На набережной появились оригинальные площадки, малые архитектурные формы, типографическая скульптура "Охта", обустроена велодорожка.

Для детей создали "полосу препятствий". Для покрытия впервые использовали морскую гальку, ее привезли с Черного моря. На территории высадили кустарники и деревья, создали цветники из многолетников, привели в порядок газоны.

Также будет благоустроена набережной Охты от проспекта Косыгина до улицы Передовиков, д. 16. Всего в этом году в рамках регионального проекта обновят 42 общественных пространства.

Фото: администрация Петербурга