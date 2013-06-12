В администрации Адмиралтейского района объяснили, почему на набережной Пряжки появились снежные горы

Администрация договорились с собственником участка о временном складировании снега.

В администрации Адмиралтейского района прокомментировали Piter.TV ситуацию со складированием снега на набережной реки Пряжки, которым недовольны жители. Образовавшиеся горы объяснили тем, что снег нужно было куда-то деть в кратчайшие сроки.

В связи с необходимостью в кратчайшие сроки убрать снег е улиц и внутриквартальных территорий, администрация обратилась в адрес собственника с просьбой согласовать место временного складирования снега на земельном участке, расположенном по адресу: наб. р. Пряжки, уч. 18, (севернее д.7а. Лит. А), который находится в частной собственности. Собственником указанной территории была согласована возможность временного складирования снега на данном адресе. говорится в сообщении.

По информации администрации, сейчас снежные массы уже вывозят на снегоплавильные пункты. На вопрос о законности действий ответа не было получено.

Фото: Piter.TV