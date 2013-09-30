На берегу Пряжки возвышается куча грязного снега. Жители возмущены

Муниципальные депутаты отмечают, на этом месте складировать снег нельзя.

Жители Коломны обеспокоены вывозом снега на пустыре у набережной реки Пряжки, дом 5. На вопрос местного жителя районная администрация ответила, что здесь открыт временный снегоприемный пункт. Однако земля находится в частной собственности и предназначена для строительства коммерческих зданий. Несмотря на разрешение от владельца, данный участок не подходит для хранения снега.

Все площадки для временного складирования снега (хранение снега разрешается до 90 суток), они должны быть специальными: у них должно быть твердое водонепроницаемое покрытие, и они должны быть огорожены земляным валом, чтобы препятствовать при таянии остатков снежной массы. А у нас тут на минуточка речка. Очевидно, что этот пустырь - ни разу не такая площадка, то есть 34 параграф СанПиНа нарушен. Второе нарушение связано с нецелевым использованием земельного участка, и для его владельца могут наступить определенные последствия. Те отходы, которые мы видим за собой, фактически являются отходами четвертого класса, то есть опасными. Петр Левин, депутат МО "Измайловское"

В Адмиралтейском районе организованы три площадки для вывоза снега: наб. Обводного канала, наб. Р. Фонтанки и Малодетскосельский пр.

Этот снег не с объектов благоустройства района, это снег с дороги, а дорогами у нас занимается Комитет по благоустройству, и прямого отношения к администрации района это не имеет. А земельными участками у нас распоряжается Комитет имущественных отношений, который подведомственен губернатору, а не администрации района. Петр Левин, депутат МО "Измайловское"

Муниципальные депутаты отправили запрос в городскую прокуратуру, чтобы определить законность использования земли. Редакция Piter.TV направила запрос в администрацию Адмиралтейского района, но оперативный ответ получить не удалось.

Видео, фото: Piter.TV