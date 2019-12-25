Московский девелопер купил участок у Константиновского дворца

Компания Veren Group намерена построить малоэтажный жилой комплекс на приобретённой территории. Площадь застройки составит 316 тыс. кв.м.

Столичный девелопер Veren Group купил земельный участок площадью 43 га у Константиновского дворца в Петербурге. Об этом сообщило издание "Ъ-СПб".

Компания намерена использовать территорию под строительство малоэтажного жилого комплекса в Петродворцовом районе площадью 316 тыс. кв.м. Предварительно сделка оценена в 1 млрд рублей, однако в самой компании эти данные не комментировали.

По прогнозам аналитиков, общий объём инвестиций в освоение участка может максимально достигнуть 30–35 млрд рублей. Цена квартир предположительно стартует от 200 тыс. рублей за 1 кв.м.

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Фото: ВКонтакте / Государственный комплекс "Дворец конгрессов"