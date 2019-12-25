В Петербурге шведский застройщик Bonava начал распродавать свои активы

В Bonava не стали комментировать информацию о продаже бизнеса.

Девелопер Bonava начал активно распродавать свои активы. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщает "Коммерсантъ".

Активами компании уже заинтересованы компании Setl Group, RBI и GloraX. Эксперты считают, что с учетом невысокого качества портфеля избавиться от бизнеса без дисконта в 20—30% шведам будет проблематично.

В Bonava не стали комментировать информацию о продаже бизнеса, но отметили, что продолжают работу над начатыми проектами и получением разрешений по участкам под застройку.

Напомним, что Компания объявила об уходе с российского рынка после начала специальной военной операции в Украине. На момент ухода две очереди квартала Magnifika и шесть очередей квартала Gröna Lund находились на разных стадиях строительства. Всего строится 810 квартир. В компании в Петербурге работают 370 сотрудников, фирма рассматривает возможность оказания им поддержки.

Ранее Cмольный разрешил компании Bonava достроить ЖК Magnifika перед уходом из России. Разрешение касается восьмой и девятой очередей ЖК.

Фото: Piter.tv



