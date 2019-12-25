Смольный разрешил компании Bonava достроить ЖК Magnifika перед уходом из России

Разрешение касается восьмой и девятой очередей ЖК.

Стало известно, что градостроительная комиссия Петербурга поддержала обращение застройщика Bonava о разрешении на строительство двух очередей ЖК Magnifika. Заявка была подана еще год назад.

Разрешение касается восьмой и девятой очередей ЖК. Они расположены в Красногвардейском районе Петербурга. Добавим, что это последние очереди комплекса. Так, шестая и седьмая находятся в стадии строительства, а предыдущие пять уже сданы.

Компания объявила об уходе с российского рынка после начала специальной военной операции на Украине. Напомним, что на момент ухода две очереди квартала Magnifika и шесть очередей квартала Gröna Lund находились на разных стадиях строительства. Всего строится 810 квартир. В компании в Петербурге работают 370 сотрудников, фирма рассматривает возможность оказания им поддержки.

Ранее мы писали, что в Петербурге под закон о национализации может попасть имущество иностранцев на 150 млрд рублей.

Фото: Piter.tv

