В Петербурге шведский застройщик Bonava закрывает операции

Кроме этого, группа не сможет продолжать развивать жилую застройку в Петербурге.

В пятницу, 4 марта, шведская строительная компания Bonava сообщила на своем сайте, что решила покинуть российский рынок в связи с ситуацией в Украине.

В сообщении президент и генеральный директор Bonava Питер Уоллин рассказал, что "в связи с крайне неопределенной ситуацией в мире мы сегодня приняли решение закрыть операции в Петербурге. Это необходимое решение, но в то же время незначительное в свете страданий, вызванных конфликтом в Украине. Мы испытываем огромное чувство ответственности за наших сотрудников и за наших клиентов".

Кроме этого, группа не сможет продолжать развивать жилую застройку в Петербурге. Они планируют "определить дальнейший курс действий, чтобы ответственно закончить текущее строительство".

Сейчас две очереди квартала Magnifika и шесть очередей квартала Gröna Lund находятся на разных стадиях строительства. Всего строится 810 квартир. В компании в Петербурге работают 370 сотрудников, фирма рассматривает возможность оказания им поддержки.

Ранее спрос на готовые коттеджи в Петербурге и Ленобласти вырос на 40%. На строительство домов спрос вырос на 18%.

Фото: Piter.tv

