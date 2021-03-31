В Петербурге под закон о национализации может попасть имущество иностранцев на 150 млрд рублей

Речь идет о приблизительной оценке объектов в крупнейших отраслях, без учета гостиниц.

В Петербурге под закон о национализации могут попасть объекты, принадлежащие иностранным девелоперам. Общая стоимость их имущества составляет более 150 млрд рублей. Это приблизительная оценка объектов иностранцев в крупнейших отраслях, без учета гостиниц, пишет "ДП".

Больше всего вложений у иностранцев в недвижимости. Крупнейшие из них приходятся на ретейл. Так, чешская PPF владеет ТЦ "Невский центр", американскому фонду Morgan Stanley принадлежит 51% в ТЦ "Галерея", а финской SRV – "Охта молл" и 50% "Жемчужная плаза".

Кроме того, шведская ИКЕА владеет двумя ТЦ "Мега" на Дыбенко и Парнасе и земельным участком под строительство третьей "Меги" в Новоселье". Американской Hines принадлежит Outlet Village Pulkovo.

Также иностранные компании занимаются строительством жилых объектов в Петербурге. Так, Bonava строит три дома площадью 45 тысяч квадратных метров, а ЮИТ – 11 домов площадью 85 квадратных метров.

Принадлежащая британской Raven Group компания Raven Russia является одним из крупнейших игроков на рынке складского бизнеса.

Ранее мы писали, что Heineken приостанавливает экспорт пива в Россию.

Фото: ВКонтакте / ТРЦ "Галерея" в Санкт-Петербурге