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Госсовет Крыма национализирует имущество олигархов и квартиру Зеленского

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Сергей Аксенов рассказал о планах депутатов на сегодняшнюю сессию.

 Крымский парламент (Государственный совет) в среду 24 мая на очередной пленарной сессии национализирует имущество украинских олигархов, включая недвижимость семьи Владимира Зеленского в Ливадии. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал глава российского региона Сергей Аксенов. Чиновник поблагодарил депутат ом за принимаемые решения по вопросу имущества иностранных олигархов.

Сегодня у нас на сессию идет очередная партия имущества  – крупные винодельческие предприятия, банковские структуры, квартира наркомана Зеленского и прочее имущество всех способствующих террористическому режиму на Украине. Как обещал – в российском Крыму враги России зарабатывать не будут.

Сергей Аксенов, глава Крыма

В ходе предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба Владимира Зеленского сообщала о том, что его жена Елена купила недвижимость на территории полуострова в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года. После покупки владелицей оплатились все обязательные сборы и налоги, а квартира стала официально задекларирована. Речь идет о здании, расположенном в поселке Ливадия в Ялтинском регионе.

Аксенов: противник воспринимает и уважает только силу.

Фото и видео: Telegram / Аксёнов Z 82

Теги: госсовет, крым, национализация, сергей аксенов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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