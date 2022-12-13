Аксенов: противник воспринимает и уважает только силу

Глава Крыма оценил необходимость России отвечать на агрессию извне.

Только дерзкие решения и сила, которая вызывает уважение у стран коллективного Запада, помогут стране продвигаться вперед и сохранять жизни участников специальной военной операции. Соответствующее мнение в эфире местного телеканала "Миллет" высказал глава российского региона Сергей Аксенов. Чиновник призвал коллег не недооценивать ситуацию, так как уже давно Россия имеет дело не только с нацистским киевским режимом, но также и с американскими представителями, так как страны НАТО предоставляют ВСУ свое вооружение. Чиновник призвал дать понять недружественным государствам, что за свои действия они будут нести ответственность.

Ответ должен быть сильнее в два раза, чем попытка нам навредить. Думаю, всему свое время. Конечно, надо действовать. Принцип: ударили по одной щеке – подставь другую - ни к чему хорошему не приведет, к сожалению. Сергей Аксенов, глава Крыма

По мнению Сергея Аксенова, в процентном соотношении количество западных военных уже значительно превышает число украинских военнослужащих в региональном конфликте. Глава Крыма подчеркнул, что СВО ведется в отношении всей объединенной Европы.

Аксенов: в Крыму идут работы по восстановлению движения товарных и пассажирских составов.

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