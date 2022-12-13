Аксенов: в Крыму идут работы по восстановлению движения товарных и пассажирских составов

Глава полуострова рассказал о расследовании ситуации.

На территории российского региона ведутся работы по восстановлению движения товарных и пассажирских составов. Соответствующее заявление в рамках выступления на оперативном заседании крымской администрации сделал глава полуострова Сергей Аксенов. Чиновник пояснил коллегам, что в настоящее время профильные ведомства разбираются в причинах того, что на железной дороге сошли товарные поезда с зерновой продукцией. По завершению расследования ситуации будет презентовано экспертное заключение. Речь идет о ситуации, которая произошла в Симферопольском районе. В результате инцидента никто не пострадал. Однако местные власти приняли решение о временной приостановке транспортного движения через перегон "Симферополь – Севастополь". Пассажирские перевозки будут осуществляться при помощи трансферов (автобусного сообщения).

К подготовке терактов в Крыму причастны западные спецслужбы, заявил Аксенов.

Фото и видео: Telegram /Сергей Аксенов