К подготовке терактов в Крыму причастны западные спецслужбы, заявил Аксенов

Глава Крыма оценил работу ФСБ РФ ао предотвращению терактов в регионе.

Глава российского региона Сергей Аксенов считает, что в организации и подготовке терактов на территории Крыма были задействованы западные спецслужбы. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-24".

Группа работала через зарубежные страны, получала взрывчатку, электронику - все, что необходимо для совершения терактов. Участвовало не одно только руководство разведки Украины. Уверен, что еще помогали спецслужбы других западных стран. Сергей Аксенов, глава Крыма

Напомним, что ФСБ Россия сообщила в среду 3 мая о том, что силовым ведомством раскрыта группировка законспирированных агентов военной разведки Украины, которые планировали организовать серию терактов на полуострове. В настоящее время задержаны семеро подозреваемых. В числе фигурантов расследования есть как граждане РФ, так и Украины, Болгарии. Основными целями покушений по их планам должны были стать Сергей Аксенов, спикер местного парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, а также транспортная инфраструктура.

ФСБ пресекла подготовку покушения на руководителей Крыма со стороны ГУР Минобороны Украины.

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