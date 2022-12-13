ФСБ пресекла подготовку покушения на руководителей Крыма со стороны ГУР Минобороны Украины

Силовики раскрыли подробности готовящихся преступлений на полуострове.

ФСБ России пресекла подготовку покушений агентурной сети военной разведки Украины на руководителей Крыма. Соответствующее заявление журналистам сделали региональные силовики из Центра общественных связей. Специалисты уточнили, что организатором и координатором готовящихся криминальных эпизодов с убийствами чиновников стал заместитель главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Роман Машовец.

ФСБ РФ пресечена деятельность агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины, планировавшей совершение серии резонансных диверсионно-террористических актов на территории Республики Крым. ЦОС ФСБ РФ

Эксперты пояснили, что в качестве объектов посягательств были выбраны руководитель администрации полуострова Сергей Аксенов, председатель местного парламента Владимир Константинов и мэр города Ялта Янина Павленко. Дополнительно мишенями для осуществления терактов в регионе стали бы инфраструктурные транспортные объекты. В ФСБ добавили, что Роман Машовец является "близкой связью" для начальника ГУР Минобороны Украин Кирилла Буданова. В зоне проведенных оперативных мероприятий российские представители задержали членов законспирированной группировки. Речь идет о шести гражданах РФ и Украины, а также об одном представителе Украины и Болгарии. Последний причастен к отправке взывчатых веществ и деталей взрывных устройств через территорию Турции и Грузию из Болгарии и Россию.. Поставки осуществлялись под видом электроплит.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ