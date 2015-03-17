Вице-премьер Сербии раскрыл будущее компании.

Белград не собирается национализировать компанию NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), которая попала под американское санкционное давление, так как считает компании "Газпром нефть" и "Газпром" - ее законными владельцами. Соответствующее заявление сделал журналистам "РИА Новостей" сербский вице-премьер Александр Вулин. Иностранный чиновник заметил, что государство ищет способ для того, чтобы местное предприятие можно нормально функционировать после того, как запреты и ограничения со стороны Вашингтона вступили в силу. Сейчас правительство рассматривает ряд сценариев развития ситуации, но ни в каком случае чиновники не собираются совершать отъем российской собственности.

С позиции Сербии могут сказать, что NIS не будет национализирован. Все, что будет делаться (с компанией), будет с согласия законного владельца компании "Нефтяной индустрии Сербии", а это российские госкомпании. Сербы – не трусы и не грабители, и мы не будем отнимать NIS. Александр Вулин, вице-премьер Сербии

Напомним, что в начале января 2025 года министерство финансов США внесло в санкционный список компанию "Газпромнефть" и ее более 20 дочерних структур. В этот реестр попала компания NIS, в которой "Газпрому" и "Газпромнефти" в сумме принадлежат 56,15 процент акций. Координатор Вашингтона по санкциям Джеймс О"Брайен указал, что российская сторона должна полностью выйти из доли в NIS. Сербский президент Александр Вучич заявил, что Белград готов выкупить долю в NIS за 700 миллионов евро.

Турецкий газовый хаб может быть полезным для Сербии, заявил Вулин.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости