Вице-премьер Сербии негативно оценил политику Германии в сфере энергетики.

Турецкий хаб может быть полезным для сербской экономической системы, ведь его запуск означает новый источник и маршрут поставок природного газа для Белграда. Соответствующее заявление сделал на полях саммита БРИКС в Казани журналистам "РИА Новостей" сделал местный вице-премьер Александр Вулин. Иностранный чиновник заметил, что также позитив может наблюдаться в сфере инвестиций. По мнению спикера, западные вложения в Сербию сейчас связаны с тем, что на территории европейского государства есть постоянные, надежные и прозрачные и дешевые поставки топлива.

Мы не совершим такой ошибки, как европейские страны. А с новой газовой линией мы будем в еще большей безопасности. И одна из причин, по которой мы так защищены, заключается в том, что у нас есть отношения с Россией, дружеские братские отношения. Александр Вулин, вице-премьер Сербии

Александр Вулин добавил, что ему непонятна экономическая политика Германии в этом контексте. Сербский эксперт добавил, что ранее Берлин строил систему по поставкам дешевого газа из России, а сейчас остановили этот поток. По мнению Вулина, из-за ликвидации "Северного потока" страдает экономика ФРГ, а поставки газа перестали быть безопасными и стабильными. Власти Белграда уверили, что не допустят подобной ошибки.

Сербия довольна купленной у России военной техникой, заявил вице-премьер.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости