Александр Вулин напомнил о закупке российских вертолетов и "Панцирей".

Белград доволен купленным у Москвы военным оборудованием, поэтому готов закупить еще. Однако сделать сейчас это не всегда возможно из-за западного санкционного давления и логистических ограничений. Соответствующее заявление сделал на полях саммита БРИКС в Казани журналистам "РИА Новостей" сделал местный вице-премьер Александр Вулин. Иностранный чиновник заметил, что находит российское оборудование превосходным, но перевезти что-то из РФ в Сербию сейчас достаточно сложный процесс. Стране приходится оставаться сильной в связи с выбранной властями пути нейтралитета и не является частью какого-либо альянса.

Вы должны помнить, что мы являемся государством, полностью окруженным странами НАТО. Поэтому нам довольно сложно покупать что-то подобное. Но довольны ли мы и готовы ли покупать также российское оборудование? Да, это так. Александр Вулин, вице-премьер Сербии

Александр Вулин напомнил прессе о том, что находился на должности министра по обороне Сербии, когда Белград вел переговоры с Москвой о покупке "Панцирей", а затем - о вертолетах. Он пояснил, что как свободное государство, оно может выбирать то, что будет хорошо для Вооруженных сил, какое оружие и какого производства потребуется защиты территории и граждан. Сербский чиновник добавил, что никто не хочет повторения событий 1999 года, когда Сербия оказалась легкой добычей.

Запад давит на Сербию из-за сотрудничества с Россией, заявил Вулин.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости