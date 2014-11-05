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Запад давит на Сербию из-за сотрудничества с Россией, заявил Вулин

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Вице-премьер Сербии напомнил о политике Запада по отношению к Москве и Белграду.

Коллективный Запад давит на Белград за любую форму сотрудничества с Москвой, однако ожидать введения санкционного давления на Россию или прекращения прямых авиационных перелетов между Россией и Сербией не стоит. Соответствующее заявление сделал на полях саммита БРИКС в Казани журналистам "РИА Новостей" сделал местный вице-премьер Александр Вулин. Иностранный чиновник заметил, что любая его поездка в российскую столицу может послужить поводом для оказания давления на Белград со стороны Запада.

И, конечно, мы не изменим нашу политику в отношении нашего экономического сотрудничества, а полеты в Москву - это часть нашего экономичного взаимодействия. Я не могу сказать, будет их больше или меньше, но я знаю, что мы не перестанем летать в Москву.

Александр Вулин, вице-премьер Сербии

Вучич: популярность БРИКС в Сербии равна рейтингу ЕС и составляет 42%.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: авиасообщение, александр вулин, санкции, сербия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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