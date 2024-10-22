Глава Сербии сообщил о данных соцопросов в стране.

Популярность БРИКС среди сербского населения равна популярности Европейского союза. Согласно последним социологическим опросам граждан, такой показатель составляет 42 процента. Такой информацией глава государства Александр Вучич поделился в интервью местным журналистам. Общение проводилось в эфире Радио и телевидения Сербии.

Люди не знают точно, что БРИКС значит, слышали, что речь идет о странах, которые нас меньше принуждают, но не знают, что там нет реальных механизмов и что это не функционирует таким образом, как ЕС. Александр Вучич, президент Сербии

Иностранный политик добавил, что граждане Сербии изменили бы свое мнение в пользу БРИКС в том случае, если бы глава страны высказался по-другому об альянсе, так как люди хотят слышать информацию от того, кто больше располагает информацией. При этом Вучич добавил, что европейский путь страна приняла еще в 2000 году, хотя сейчас население "сыто по горло" от разговоров о территориальной целостности Украины при отсутствии соблюдения территориальной целостности Сербии.

Когда речь идет о Косово и Метохии, люди больше не могут терпеть такую дозу лицемерия, неправды, я их вообще не виню. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что президент Сербии ранее говорил о том, что не участвует в саммите БРИКС в Казани 22-24 октября потому, ранее договорился об официальном визите в Белград с польским прем ьер-министров Дональдом Туском, а также премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Европейский политик добавил, что даже если бы у него не были запланированы эти мероприятия, то ему все равно было бы очень сложно посетить российскую территорию.

Вучич прокомментировал референдум в Молдавии.

Фото и видео: YouTube / RTS Sajt - Zvanični kanal