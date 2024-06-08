Сальдо рассказал о национализации собственности в Херсонской области

Глава Херсонщины рассказал о процессе, который могут пройти владельцы объектов, находящихся в перечне на национализацию.

Собственность людей, которые финансируют агрессию против Херсонской области, автоматически национализирована, для ее возврата бывшим владельцам необходимо лично приехать в новый российский регион и доказать свое неучастие в неправомерных действиях. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" на полях Петербургского международного экономического форума сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Чиновник уточнил, что владельцы объектов могут приехать домой, чтобы предоставить в регистрирующие органы правоустанавливающие документы. Затем, если профильная структура установит, что человек действительно не принимал участие в поддержке киевского режима, то его собственность власти вернут.

Потому что неосознанно это никто не делал. Все делали - те, кто финансировал, - осознанно. И поэтому большая часть собственности, которая находится на территории Херсонской области, уже сейчас формально и юридически является государственной собственностью Херсонской области". Владимир Сальдо, глава Херсонской области

Сальдо объяснил, сколько займет наполнение Каховского водохранилища.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости