Сальдо объяснил, сколько займет наполнение Каховского водохранилища

Владимир Сальдо рассказал о планах по восстановлению объекта в регионе.

Каховское водохранилище будет не менее двух лет накапливать пресную воду после восстановления плотины, а на само восстановление объекта уйдет не более одного года после начала проведения специальных мероприятий. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" на полях Петербургского международного экономического форума сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

За несколько дней после того, как была разрушена плотина, более 17 кубических километров воды было сброшено бесцельно в Черное море. Не просто бесцельно, она нанесла ущерб всей протяженности. Владимир Сальдо, глава региона

Чиновник заметил, что восстановить плотину и саму ГЭС важно из-за того, что местное водохранилище обеспечивает орошение сельскохозяйственных территорий в новом российском регионе. После принятия решения властей о восстановлении плотины работы можно провести достаточно быстро.

ВСУ все чаще пытаются форсировать Днепр выше по течению, сообщил Сальдо.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости