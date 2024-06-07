Владимир Сальдо оценил попытки ВСУ пересечь реку.

Украинские Вооруженные силы все чаще предпринимают попытки форсировать реку Днепр и закрепиться на левом берегу, выше по течению. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" на полях Петербургского международного экономического форума сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Чиновник заметил, что речь идет о населенном пункте Днепряны. В связи с отсутствием Каховского водохранилища, военнослужащие армии противника могут пересечь Днепр в этом районе быстрее. Однако, с друой стороны, эту территорию теперь очень хорошо видно, так как километровая зона полностью просматривается.

Если раньше противник выбирал некоторые точки, которые он считал перспективными, там уже широко известные Крынки — населенной пункт, то сейчас он пытается выше по Днепру, в верхней части, уже не на островах, а возле Каховки. Владимир Сальдо, глава региона

Владимир Сальдо добавил, что учитывать стоит фортификационные сооружения и защиту левого берега российскими представителями, поэтому на текущий момент попытки форсировать реку Днепр заканчиваются для солдат ВСУ катастрофично.

МО РФ заявило о поражении артиллеристами группировки "Днепр" опорных пунктов ВСУ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости