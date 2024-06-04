Военнослужащие раскрыли подробности операции в зоне СВО.

Артиллерийские подразделения группировки войск "Днепр" российских Вооруженных сил страны при помощи реактивных систем залпового огня "Град" поразили опорные пункты армии киевского режима, расположенные на правом берегу реки Днепр. Соответствующей информацией поделились журналисты из пресс-службы министерства по обороне. Военнослужащие уточнили, что боевой расчет БМ-21 "Град" в дневное и ночное время суток выполняет огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов и укрепленных позиций противника в зоне ответственности.

Результатом работы расчетов РСЗО становится уничтожение опорных пунктов, техники и других военных объектов украинских националистов на правом берегу Днепра. пресс-служба Минобороны РФ

Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" постоянно находятся в полной боевой готовности. При получении оперативной задачи от командования, отечественные артиллеристы выезжают из укрытия на огневые позиции, затем производят расчет установки цели ВСУ и совершают удар. Специалисты замечают, что необходимые для выполнения миссий навыки отработаны до автоматизма. А корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени при помощи дронов.

Боец РФ сообщил об отсутствии серьезных укреплений у ВСУ в Нетайлове в ДНР.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо