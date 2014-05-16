Боец РФ сообщил об отсутствии серьезных укреплений у ВСУ в Нетайлове в ДНР

Группировка армии киевского режима в поселке Нетайлово, расположенной под Авдеевкой в Донецкой народной республике, не делала серьезных укреплений. Это обстоятельство упростило задачу российским военнослужащим по освобождению населенного пункта. Соответствующее заявление журналистам сделал командир штурмовой роты от "Южной" группировки войск с позывным "Стрела".
Не было каких-то прям сильных укрепов у противника. Были окопы, блиндажи, которые мы быстро зачистили и выбили противника из них. А когда моя третья рота зачистила последнюю улицу в Нетайлове - Колхозная она, если не ошибаюсь, называется, - водрузили флаг.
командир штурмовой роты с позывным "Стрела"
Боец уточнил, что освобождали населенный пункт три батальона одной из штурмовых бригад при первом армейском корпусе. "Стрела" рассказал, что военнослужащие на территорию захотили на бронированной технике, а также пешим ходом из соседнего населенного пункта Первомайское. Контроль за операцией осуществлялся с воздушного пространства. По мнению командира роты, опыт и практика помогли ВС РФ довольно быстро занять здание местной администрации, над которой затем был водружен флаг подразделения "Сомали".
Южная группировка войск РФ улучшила положение по переднему краю.
Фото и видео: Минобороны России
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