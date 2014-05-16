"Стрела" раскрыл подробности операции по взятию населенного пункта под контроль ВС РФ.

Группировка армии киевского режима в поселке Нетайлово, расположенной под Авдеевкой в Донецкой народной республике, не делала серьезных укреплений. Это обстоятельство упростило задачу российским военнослужащим по освобождению населенного пункта. Соответствующее заявление журналистам сделал командир штурмовой роты от "Южной" группировки войск с позывным "Стрела".

Не было каких-то прям сильных укрепов у противника. Были окопы, блиндажи, которые мы быстро зачистили и выбили противника из них. А когда моя третья рота зачистила последнюю улицу в Нетайлове - Колхозная она, если не ошибаюсь, называется, - водрузили флаг. командир штурмовой роты с позывным "Стрела"

Боец уточнил, что освобождали населенный пункт три батальона одной из штурмовых бригад при первом армейском корпусе. "Стрела" рассказал, что военнослужащие на территорию захотили на бронированной технике, а также пешим ходом из соседнего населенного пункта Первомайское. Контроль за операцией осуществлялся с воздушного пространства. По мнению командира роты, опыт и практика помогли ВС РФ довольно быстро занять здание местной администрации, над которой затем был водружен флаг подразделения "Сомали".

Южная группировка войск РФ улучшила положение по переднему краю.

Фото и видео: Минобороны России