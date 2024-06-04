Южная группировка войск РФ улучшила положение по переднему краю

Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские боевые подразделения из "Южной" группировки войск за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции на донецком направлении в ходе активных действий улучшили свое тактическое положение по переднему краю. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 4 июня сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев. Офицер заметил, что военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике 72 механизированной бригады, 67 бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины, размещенных в районах населенных пунктов Новое и Константиновка.

Ранеными и убитыми противник потерял более 310 живой силы. Артиллерией и барражирующими боеприпасами поражены восемь автомобилей, два полевых склада боеприпасов. Вадим Астафьев, пресс-секретарь "Юга"

В рамках ведения контрбатарейной борьбы "Югом" уничтожены две 152-миллиметровые гаубицы Д-20, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart, 155-миллиметровая гаубица FH-70 британского производства, 152-миллиметровая гаубица 2А65 "Мста-Б", 122-милиметровая гаубица Д-30 и два 105-миллиметровых орудия М119 американского производства.

МО РФ показало кадры боевой работы расчета миномета "Нона-К".

Фото и видео: Минобороны России